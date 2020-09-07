Первую ракетку мира серба Новака Джоковича дисквалифицировали за неспортивное поведение и сняли с розыгрыша Открытого чемпионата США по теннису за попадание мячом в линейную судью по ходу матча четвертого круга против Пабло Каррено-Бусты.

При счете 5:4 в первом сете в пользу Джоковича серб имел тройной сетбол на подаче соперника, однако испанец выиграл пять розыгрышей подряд и сравнял счет в партии. Следующий гейм серб проиграл на своей подаче и при смене сторон на эмоциях забросил мяч за спину в стенку корта, но попал в шею судье.

Женщина упала на корт и начала кашлять, задыхаясь. Она не могла подняться на ноги несколько минут.

Супервайзеры турнира приняли решение дисквалифицировать серба, отметив в беседе с ним, что на их решение повлиял факт не первого проявления агрессии в матче. Раздосадованный Джокович проигнорировал обязательную пресс-конференцию, однако позднее в соцсетях принес извинения за свой поступок.

Tennis star Novak Djokovic has been kicked out of the U.S. Open after hitting a lineswoman with a ball. The world number one was in his fourth-round match. pic.twitter.com/4L6KpTNJMn — 10 News First (@10NewsFirst) September 6, 2020

Джокович стал всего третьим игроком, дисквалифицированным с одиночного разряда турнира Большого шлама в Открытую теннисную эру — с 1968 года. Ранее это случалось с Джоном Макинроем на Australian Open-1990 и Штефаном Кубеком на Roland Garros-2000.

Из-за дисквалификации Новак потеряет все рейтинговые очки, которые он заработал на US Open, и все призовые деньги, выигранные на турнире, в дополнение к любым другим штрафам в связи с нарушением правил.

Из оставшихся в мужской сетке US Open теннисистов нет ни одного победителя турнира серии Большого шлема. Впервые с 2014 года на Открытом чемпионате США будет новый чемпион.