Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии, который является первым этапом текущего сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Лучший круг Боттас миновал за 1 минуту 2,939 секунды, установив рекорд трассы в Шпильберге.

«Прекрасные ощущения. Мне не хватало этих чувств. Конечно, я давно к этому готовился. Наша команда проделал блестящую работу, кажется, что мы выступаем в собственной лиге. Впечатлен. Вернуться за руль болида — здорово», — приводит слова финского пилота Sky Sports.

Второе место занял другой пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон (+0,012), третьим финишировал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферсттапен (+0,538). Российский спортсмен «Альфа Таури» Даниил Квят стал 13-м. Гонка состоится в воскресенье, начало в 16:10 мск.

QUALIFYING REPORT: Bottas takes pole in Spielberg ahead of Hamilton, Verstappen and Norris#AustrianGP 🇦🇹 #F1https://t.co/AUyofLlrqd — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел серьезные изменения. На данный момент руководство «Формулы-1» опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей: по два этапа примут австрийский Шпильберг (3-5 июля и 10-12 июля) и британский Сильверстоун (31 июля — 2 августа и 7-9 августа), также Гран-при состоятся в Будапеште (17-19 июля), Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).