Первый заместитель министра иностранных РФ Владимир Титов обсудил с послом Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир вопросы взаимодействия в Арктическом совете, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи Титова с дипломатом в связи с завершением ее работы в России и предстоящим отъездом.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, взаимодействию в Арктическом совете – прежде всего в контексте текущего председательства Исландии в 2019-2021 годах и предстоящего в 2021-2023 годах — Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам международной повестки дня.

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Ядром совета являются его постоянные члены — «восьмерка» арктических стран: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и Совет саамов.