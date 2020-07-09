1 июля в режиме онлайн состоится вручение призов первого в истории фигурного «Оскара» — ISU Skating Awards-2020. Не было в этом сезоне главного старта, чемпионат мира в Монреале «унес» вирус. А премия по итогам сезона (кроме седьмой номинации — за вклад в фигурное катание) будет.

Главным критерием для отбора победителей, если следовать объяснениям ISU, стали результаты этапов и финала Гран-при, чемпионата Европы и чемпионатов четырех континентов. Шорт-лист претендентов был определен по итогам голосования болельщиков, членов ISU и представителей СМИ, которое прошло еще в период с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года.

После завершения онлайн-голосования свое слово должно было сказать жюри ISU Skating Awards из семи человек: олимпийская чемпионка Татьяна Навка, двукратный чемпион мира Эрик Редфорд (Канада), чемпионка мира Лю Чен (Китай), двукратная чемпионка мира Мики Андо (Япония), пятикратная чемпионка Европы Сюрия Бонали (Франция) и чемпион мира Тодд Элдридж (США). Компания авторитетов весьма серьезная.

Опубликованный шорт-лист удивил, и очень. Обиделись многие: поклонники во всем мире Алины Загитовой, поклонники Юдзуру Ханю, парное катание целиком, да и танцы тоже. И нельзя сказать, что необоснованно.

Самый ценный фигурист: Нэтан Чен (США), Юдзуру Ханю (Япония), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

Заставить соревноваться всем видам фигурного катания именно в этой категории — уже сразу создать споры. Понятно, что одиночное катание — самое зрелищное, как бы кто ни любил танцы или пары. Кстати, если за счет французов танцам еще как-то удалось серьезно поспорить с одиночниками, то парное катание премия обделила вниманием во всех номинациях.

Про то, что ни в этой категории, ни в какой-то другой нет Алины Загитовой, сказано много. Оправдывая ее отсутствие, кто-то говорит: приостановила карьеру — какие вопросы? Да, если следовать итогам сезона, то спортсменка не участвовала в чемпионате Европы. Но этапы и финал Гран-при в ее соревновательной жизни этого сезона были. А если следовать пояснению организаторов о том, что номинантов утверждали исходя из «максимального вклада в увеличение популярности фигурного катания за счет фан-базы, внимания медиа и привлечения спонсоров», то олимпийская чемпионка тут будет спорить лишь с Юдзуру Ханю. Даже с куском сезона.

Французы, без сомнения, находятся на пике славы все последние годы. Но ведь прежние заслуги, исходя из отсутствия Загитовой в номинациях, не в счет. А как раз чемпионат Европы прошедшего сезона занести в плюс Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону трудно, они его проиграли Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

«Лучшая программа»: Евгения Медведева с произвольной программой, Кевин Аймоз (Франция) с короткой программой, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) с ритм-танцем.

Эта премия должна найти победителя за «лучший выбор музыки, экспрессию, креативность, современную подачу, оригинальность и общее впечатление». И тут, что называется, дело вкуса.

Но тут же еще одна засада. Евгения Медведева прошла тот же кусок сезона, что и Загитова (хотя успехами совсем не блеснула). То есть претендовать на премию вроде как не могла. Но «Мемуары гейши», которые никто во всей потенциальной красе так и не увидел, готовы взять «Оскар».

Кевин Аймоз, конечно, заставил о себе говорить, но сорванный с треском чемпионат Европы — прямо скажем, не самая лучшая подкидная доска для громкой награды.

«Аэробика» французов креативна, но, на взгляд многих, были у них программы и интереснее.

«Лучший костюм»: Анна Щербакова (Россия), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Юдзуру Ханю (Япония).

Честно говоря, эту номинацию можно смело убирать из будущего, если оно, конечно, у премии будет. Сколько было примеров в фигурном катании, когда простая белая рубашка и темные брюки у одиночников или простенькое платье нежного цвета производили большее впечатление, чем какие-то навороты.

Да, платье Щербаковой, меняющее цвет, конечно, впечатляло. Но все же это находка не спортсменки. А значит, и премия должна быть вручена не фигуристу. А вот сама Аня не должна была остаться без борьбы за место, только совсем в другой номинации.

«Лучший новичок»: Алена Косторная, Александра Трусова, Ю Ен (Южная Корея).

И в этой номинации заложены споры, и серьезные. Нет в претендентах не только пар или мужчин-одиночников, но как раз и Щербаковой, которой именно здесь и место.

Если трио (теперь уже бывшее после ухода Трусовой к Евгению Плющенко) побеждало весь сезон, то чего уж лукавить во время награждения? Нельзя, чтобы гегемоном стала одна страна? Как показала следующая номинация, очень даже можно.

«Лучший хореограф»: Ше-Линн Бурн, Мари-Франс Дюбрей, Лори Николь (все — Канада). Все заслуженные, все популярные и нарасхват. Но ведь гегемония же?

«Лучший тренер»: Этери Тутберидзе (Россия), Рафаэль Арутюнян (США), Брайан Орсер (Канада).

Битва предстоит жесткая. Самый для нас очевидный кандидат — Этери Тутберидзе. Прежние заслуги, как договорились, не берем, но и нынешних море. Очень коротко: прорыв женского одиночного катания, прыжки в четыре оборота, которым завидуют мужчины. Три спортсменки-дебютантки, покорившие мир и перевернувшие представление о том, как могут кататься женщины.

Но Брайан Орсер — серьезный конкурент. Главный его спортсмен сегодня — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. В топ-10 итогового рейтинга ISU оказались сразу три спортсмена Орсера: первый — Ханю, американец Браун — шестой, а кореец Чха Чжун Хван — десятый. Да и прежние заслуги давить, конечно, будут: олимпийская чемпионка Ю На Ким, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, чемпионка Олимпиады в командных соревнованиях Габриэль Дэйлман, Евгения Медведева выиграла «бронзу» чемпионата мира, тренируясь уже у Орсера.

Конкурент солидный и Рафаэль Арутюнян. Тренировать звезду частично по Скайпу, вырастив спортсмена, который талантом заставляет фигурное катание все время заглядывать в будущее, — это уникальный тандем. Хотя номинация в их случае с Ченом именно такая и напрашивается: лучший тандем.

■ ■ ■

Это будет очень спорный ледовый «Оскар». Выбирать на премию спортсменов, которые уже получили в сезоне или не получили медаль, сложно. И заранее можно сказать, что, наверное, после страстей чемпионата мира результаты выбора показались бы более обоснованными. Но чемпионата мира не было, а «Оскар» очень уж надо было, видимо, провести. Спонсоры диктуют свое.

Выбор номинантов в огромном фигурном катании — дело вкуса, а не только достижений, как и оценка тех же костюмов. Кому-то надо ярче, а кому-то режет глаз. Но премию надо уже вручать. И если честно, то давно пора было ее придумать. Просто первая попала на очень сложное время.

А вообще… Правы те, кто говорит: в мире фигурного катания есть награды, которые никогда не заменят никакие другие. Например, присутствие на пьедестале. Так что не стоит, наверное, бросать камни в организаторов, если результаты оказались не такими, как ожидали. Пройдет время, и «Оскар» может прижиться. Возможно, изменит номинации, подтянет критерии. Но хотелось бы, чтобы остался. Фигурный мир многолик.