Власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус на территории страны. Об этом сообщили в ЦТАК.

Как сообщает агентство, COVID-19 подозревают у вернувшегося из Южной Кореи в Северную 19 июля. У него похожие симптомы, как у заболевших коронавирусом.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в субботу инициировал экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи в связи со случившимся. Северокорейский лидер заявил о готовности перейти к состоянию максимальной готовности для защиты от распространения вируса.

Согласно официальным данным, в КНДР до настоящего момента не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. Однако в стране предприняли срочные меры по защите от распространения коронавируса: были закрыты границы, ввели общенациональный карантин и закрыли школы.