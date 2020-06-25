Как рассказала эндокринолог Надежда Максимова, незначительное превышение нормы уровня сахара в крови считается состоянием преддиабета. По ее словам, именно на такой ранней стадии медики и определяют вероятность развития в будущем диабета второго типа.

врач

— Один из 13 взрослых людей имеет преддиабет, а каждый шестой ребенок рожден от матери, которая во время беременности имела высокую глюкозу в крови, — и в 84% случаев повышение уровня глюкозы было ассоциировано с диабетом, — сказала специалист.

Максимова напомнила, что факторами развития диабета являются лишний вес и гиподинамия. Кроме того, диабет может развиться из-за высоко уровня холестерина в крови и постоянного повышенного давления.

Эндокринолог подчеркнула, что наличие преддиабета не всегда приводит к развитию болезни, если человек вовремя изменит образ жизни и питание.

Диабет второго типа развивается медленно. Довольно часто происходит и скрытое, то есть бессимптомное течение заболевания, а его выявление происходит случайно при исследовании глазного дна или при лабораторном исследовании, во время которого определяется уровень сахара в крови и в моче.

Основные признаки СД второго типа: жажда, сухость во рту; очень частое и обильное мочеиспускание; повышенный аппетит; сухость кожных покровов и слизистых оболочек, гнойничковые поражения кожи, зуд кожи; судороги в икроножных мышцах.

Заболевание нередко сопровождается: выпадением волос на ногах; усилением роста волос на лице; появлением мелких желтоватых наростов на теле (ксантом). Со временем снижается иммунитет и сопротивляемость различным инфекциям.