Администрация Первого канала отреагировала на критику шоу «Голос», продюсеров которого обвинили в кумовстве, сообщает Tjournal. Телевизионщики вступились за создателей программы после того как, публичные личности в очередной раз увидели в ней участников «по блату».

Речь идет о выступлении дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры. К 18-летней девушке во время слепых прослушиваний члены жюри повернулись на первых же секундах исполнения.

При этом, по мнению поклонников шоу, она не продемонстрировала экстраординарных вокальных способностей. Ситуацию прокомментировали политик Максим Сурайкин, актер Станислав Садальский и музыкальный критик Сергей Соседов. Они сошлись во мнении, что «миром правят связи» и шоу следует закрыть.

Журналисты выяснили, что юристы Первого канала готовят иски в отношении каждого из трех вышеуказанных людей. Иелевизилнщики отметили, что это «беспрецедентный шаг».

«Спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ», — констатировали сотрудники Первого канала.

Они подчеркнули, что дорожат репутацией шоу и намерены защищать проект от лжи и несправедливых обвинений.

В 2019 году, как ранее сообщал «Рамблер», разразился скандал вокруг шоу «Голос. Дети». Дочь певицы Алсу Микелла стала победительницей сезона, набрав 56,5% голосов телезрителей против 28% голосов, отданных ее ближайшему преследователю Максиму Ержану. Зрители посчитали результаты несправедливыми. «Первый канал» привлек специалистов Group-IB для проведения расследования. Позже были выявлены регионы с аномальным голосованием, и телеканал провел новый финал.