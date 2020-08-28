Японская компания Honda начнет продажи своего первого электромобиля Honda e 30 октября. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя. Презентация этой модели компакт-класса прошла осенью прошлого года.

Стоимость Honda e в Японии составит около 42,5 тыс. долларов США. Пока что компания рассчитывает продать тысячу машин в течение года, сообщает NHK.

Напомним, автомобиль, построенный на новой платформе, предназначенной для электромобилей класса A и B, внешне почти не отличается от концепта Urban EV, который был продемонстрирован публике в 2017 году. Серийная версия также имеет ретродизайн, а вместо обычных зеркал оснащена специальными камерами, которые снижают коэффициент аэродинамического сопротивления.

Honda e оснащается одним электромотором на задней оси, мощность которого может составлять 136 или 154 лошадиные силы. Компактная батарея обеспечивает электромобилю скромный запас хода до 280 километров, но в компании уверены, что этого достаточно для ежедневных поездок по городу. Зарядить аккумулятор Honda e с ноля до 80% можно за полчаса.

Honda E small electric vehicle, launched in Europe at a price tag of $27,700 with a 35.5 kWh battery pack.

It can reach 0-100 km / h in 8.3 seconds and max. The capacity of the range is 220 km. It has a quick charge that charges it in 31 minutes.@hondacarindia #hondae pic.twitter.com/jDEvAXQysw — Auto Phare (@autophareIND) August 28, 2020

Роль приборной панели в Honda e выполняют сразу пять дисплеев, а отдельный экран отвечает за работу мультимедийной системы для водителя и пассажиров. Кроме этого, машина получила поддержку голосового помощника Honda Personal Assistant.