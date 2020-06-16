Компания «КамАЗ» объявила о создании первого электрического грузовика компании. Родоначальником нового семейства стал электрический мусоровоз с индексом 53198, получивший название «Чистогор». Его грузоподъемность составит 6 тонн.

«Автомобиль оснащен современной комфортной кабиной на четырёхточечной пружинной подвеске без спального места. Передние и задние тормоза — дисковые. Максимальная скорость электрического грузовика — не менее 90 км/час. Преодолеваемый уклон — не менее 15%. емкость тяговой аккумуляторной батареи — 156,6 кВт*ч. Расчетный запас хода при полной массе автомобиля, с учетом работы надстройки на прессование мусора — 100 километров. Такой запас хода, как правило, позволяет осуществить на одной зарядке не менее двух циклов сбора и выгрузки мусора, что, в целом, соответствует обычному режиму эксплуатации мусоровозов в крупных городах», — говорится в сообщении компании.

«Электрический мусоровоз КамАЗ-53198 оснащен современной мощной электрической силовой установкой и тяговыми батареями по технологии NMC с высокими показателями удельной емкости и мощности энергии. Также в автомобиле установлена система помощи водителю ADAS 3 уровня, класса City Pilot, разработанная специалистами Научно-технического центра «КамАЗа», что соответствует полуавтономному режиму движения автомобиля. Водитель выполняет роль оператора-контролера и лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика», — заявил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко.

Он добавил, что электрогрузовик является не только экологически чистым, но и малошумным транспортным средством. Благодаря этому будущие электрические мусоровозы можно будет использовать в ночное время, не беспокоя горожан.При этом новое шасси предусматривает возможность монтажа различного вида надстроек, что позволяет создавать на его базе бортовые автомобили, изотермические фургоны, рефрижераторы, автоцистерны и т.д.

Дорожные испытания новинки начнутся в августе этого года. Если они будут признаны успешными, то серийное производство первого электрогрузовика «КамАЗа» может начаться к 2023 году, пишет издание Motor.ru. В перспективе семейство электрогрузовиков «Чистогор» будет расширяться.