Первые клинические испытания вакцины против коронавируса проведут на 60 добровольцах. Об этом сообщил генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, список добровольцев сформирован, в их числе есть и разработчики вакцин. Среди них — главный разработчик Ильназ Иматдинов, рассказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 2» в эфире телеканала «Россия 1».

Как добавил гендиректор «Вектора», клинические исследования проводятся на здоровых добровольцах в соответствии с утвержденным протоколом.

Накануне «Вектор» зарегистрировал тест-систему на определение антител к новому коронавирусу. Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать иммунитет, а также оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против COVID-19.

По состоянию на 11 апреля в России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 пациентов, а вылечились ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.