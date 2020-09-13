Врач-кардиолог Юрий Беленков в программе «О самом главном» назвал первые признаки тромбоза, которые нельзя игнорировать.

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Известно, что образование тромбов является необходимой с точки зрения выживаемости реакцией организма при травме, когда после пореза или раны кровь останавливается. Однако при патологических состояниях образование тромбоза опасно.

— При каких состояниях образуются венозные тромбы? Варикозное расширение вен и сопутствующий тромбофлебит, длительная мобилизация конечности или нахождение в неудобной позиции, — отметил кардиолог.

По его словам, причинами артериального тромбоза являются нарушение свертываемости крови, мерцательная аритмия, травма, долгий прием гормональных контрацептивов.

Признаками тромбоза являются отеки, покраснение кожи, повышение температуры в месте образования тромба и боли. Если вы обратили внимание на то, что одна из косточек внезапно отекла, то это может быть ранним симптомом тромбоза.

При образовании тромба в системе глубоких вен ног кожа в пораженной области может приобретать красноватый или голубоватый оттенок.

Тромбозы – патологическое состояние, при котором в сосудах образуются плотные кровяные сгустки (тромбы), замедляющие или останавливающие течение крови. Из-за этого может возникнуть недостаток питания органов, что может привести к отмиранию тканей (некрозу, инфаркту) и летальному исходу. Выделяют два вида тромбозов: венозный и артериальный.

Женщины чаще страдают от проблем с венозным тромбозом, а у мужчин фиксируются проблемы с артериальным из-за курения, сахарного диабета и гиподинамии.