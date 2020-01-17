Аэропорт Шереметьево запустил работу нескольких курительных комнат. Об этом сообщил гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко 17 января.

«Заработали, в бизнес-залах», — цитирует его ТАСС.

Иных подробностей Василенко приводить не стал, отметив, что курилки работают еще не во всех бизнес-залах. Он пообещал, что работа таких комнат будет налажена по всей территории аэропорта к летнему сезону.

Ранее, 11 января, в пресс-службе аэропорта показали один из вариантов оформления курилок. Так, комната выполнена в темных тонах, обставлена диванами и креслами, специальными тумбочками со встроенными зарядками и торшерами. Помещение оборудовано системой вентиляции и очистки воздуха. Сообщалось, что первые курилки появятся в бизнес-залах международного терминала С.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание мест для курения на территории воздушных гаваней. Это должны быть комнаты с непрозрачными стенами и системой вентиляции, ими смогут бесплатно воспользоваться уже прошедшие регистрацию или следующие транзитом пассажиры.

Запрет на курение в общественных местах в России ввели в 2013 году. Он распространяется на курение в учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты. В ноябре 2017 года в Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты. Примечательно, что во многих воздушных гаванях курительные комнаты так и не были демонтированы, поэтому их могут вернуть в эксплуатацию в начале текущего года.

В декабре зоны для курения предложили создать в поездах дальнего следования.