Сейчас Степан Меньщиков вместе с супругой Ангелиной Монах находится в декретном отпуске. Новая фотография их малышки очень удивила подписчиков и зрителей «Дома-2», ведь у девочки черные волосы. После этого снимка многие стали гадать, на кого же будет похожа младшая дочка Стёпы.



Возможно, ни у кого бы не возникло мыслей о том, что дочь Ангелины Монах может быть не от Степана, но у Меньщикова уже была историю с результатами ДНК. Стоит напомнить, что его сын Иван от Шамаевой Евгении оказался рождённым от другого мужчины. Несмотря на это, Стёпа неоднократно говорил и доказывал, что любит Ваню как родного.



Вряд ли Степан будет пиариться на такой теме с ребёнком, но некоторые зрители считают, что он может так поступить. К тому же, совсем скоро стартует конкурс «Человек года», на котором нелишним будет поднятие рейтинга и воспитание чужих детей. Также многие зрители уверены, что чета Меньщиковых не будет долго находиться в декрете, а поспешит вернуться на проект.