Первые два случая заражения COVID-19 зафиксированы в Северной Осетии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Битаров, сказано в сообщении на сайте региона 1 апреля.

«Подтверждение о положительных результатах пришло из референс-центра ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в г. Москве», — уточняется в сообщении. Инфицированные изолированы, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов удовлетворительное.

Контактировавшие с зараженными также находятся под медицинским контролем.

Битаров призвал не допустить распространения инфекции, соблюдать все правила дома, на работе и на улице.

«В республике вводится режим самоизоляции. Никто без крайней необходимости не должен покидать свои дома. Правоохранительные органы будут строго следить за соблюдением этого режима гражданами», — написал он на своей странице в Instagram.

По данным Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 1 апреля в мире превысило 858 тыс. человек, 42,1 тыс. скончались.

К 31 марта общее число заболевших COVID-19 в России составило 2337 человек, скончались более 20.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.