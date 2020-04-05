В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших не выезжали за пределы Камчатки и РФ, сообщили в правительстве региона 5 апреля.

До этого момента Камчатка оставалась одним из семи российских регионов, где не было зарегистрировано заболевших COVID-19.

Отмечается, что оба пациента помещены в отдельные боксы. Люди, с которыми они контактировали также изолированы. О состоянии здоровья заболевших не упоминается.

Таким образом общее число зараженных COVID-19 в России возросло до 4733.

С 1 апреля в Камчатском крае действует режим полной самоизоляции. Власти региона напомнили о необходимости соблюдать данный режим.

4 апреля вице-премьер Татьяна Голикова перечислила российские регионы, в которых больше всего заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения. Это Москва и Московская область, республики Коми, Бурятия, Санкт-Петербург, ЯНАО и Пензенская область.

По ее словам, заболевание в РФ завезли из 73 стран.

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