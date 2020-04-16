Первые двое больных с коронавирусной инфекцией умерли в республике Удмуртия. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил глава региона Александр Бречалов на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

«К огромному сожалению, я должен проинформировать вас, что вчера в Удмуртии умерли два человека, у которых был подтвержденный результат на наличие новой коронавирусной инфекции», — приводит «Интерфакс» слова Бречалова.

Он отметил, что скончались двое мужчины 68 и 62 лет. Каждый из них, по словам главы республики, имел хронические заболевания.

«По мнению наших медиков, новая коронавирусная инфекция стала сопутствующим заболеванием, которая повлияла на ухудшение состояния здоровья и ускорила и так тяжелые процессы в организме», — подчеркнул Бречалов.

Он добавил, что за минувшие сутки выявлено еще 12 случаев инфицирования.

По состоянию на 16 апреля, в Удмуртии зафиксировано 58 больных с диагнозом «коронавирусная инфекция», четыре человека выздоровели.

22 марта в Удмуртии были зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года.

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