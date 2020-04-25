В Сочи зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом, им стал депутат городского собрания Сочи Константин Гергишан. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский 25 апреля.

«В начале апреля Константин Васильевич был госпитализирован в больницу с диагнозом сердечная недостаточность. Последние дни Константин Васильевич находился в коме. Врачи боролись за его жизнь до последнего. К глубочайшему сожалению, безрезультатно», — написал Копайгородский на своей странице в Instagram.

По данным «Интерфакса», депутат попал в инфекционную больницу 11 апреля, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его супруга — Елена Гергишан — также находится в инфекционной больнице.

Константин Гергишан — военный офицер, полковник в отставке. Он был депутатом городского собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района, руководил центром туризма и отдыха Минобороны. Ему было 63 года, пишет «Газета.ру».

По состоянию на 24 апреля в Краснодарском крае подтвердились 623 случая заражения коронавирусом. 104 человека вылечились, 16 — скончались. Режим карантина продлен до 30 апреля.

Всего в России коронавирус выявлен у 68 622 человек, 5568 из них выздоровели. Зафиксировано 615 случаев летального исхода.

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