СПОРТ

Первому президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову – 85

09:20 14/02/2020

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Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов отмечает свое 85-летие, передает телеканал «МИР 24».

Сразу по окончании Института физкультуры он начал работать в спортивном ведомстве. В 36 лет его приняли в члены МОК, где Виталий Георгиевич проработал 44 года.

Смирнов был одним из руководителей оргкомитета московской Олимпиады 1980 года, стоял у истоков Игр доброй воли. В 1990-м возглавил Олимпийский комитет СССР, а потом и России. На этом посту Виталий Смирнов проработал 11 лет.

«Виталий Георгиевич – это эпоха. Эпоха в спорте руководителя, который не проиграл ни одной битвы, когда был на своем посту, был членом МОК, президентом Олимпийского комитета. У него совершенно фантастический ум. Я желаю ему сохранить такое фантастическое состояние до 100 лет как минимум и радовать нас тем, что он является нашим наставником, примером для подражания человека, который знает, что такое спорт и любит спорт», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Сейчас Виталий Смирнов возглавляет Независимую общественную антидопинговую комиссию, которая была создана по инициативе президента России Владимира Путина.



