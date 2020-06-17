Первоклассник подмосковной школы ударил кухонным ножом пьяного отца, чтобы защитить мать. Мужчина госпитализирован с ранением под лопатку, а мальчик после случившегося замкнулся в себе.

Как стало известно «», семейная драма произошла в благополучной на первый взгляд семье, где воспитываются двое сыновей 7 и 14 лет от роду. 39-летний глава семейства — грузчик, 37-летняя мама трудится оператором в теплосервисе (в браке они 14 лет). Однако есть у мужчины недостаток — он время от времени уходит в запой (бывает раз в три месяца, иногда раз в полгода). Перед алкогольным загулом, который обычно длится 10 дней, мужчина становится раздражительным и специально берет больничный. Он старается выпивать не дома, чтобы не видела семья, а на улице либо у товарищей. Из напитков грузчик предпочитает пиво и водку. Домой он возвращается, когда начинается похмелье. В это время он не спит, не ест, агрессивен. Он сидит в отдельной комнате, а жена с детьми переселяется в другую.

16 июня был заключительный день запоя. В 4 утра мужчина вдруг включил громкую музыку, разбудив супругу. Она постучалась в комнату, попросила не шуметь. Глава семейства был в крайней агрессии, вытолкнул женщину в коридор, потом погнался за ней с угрозами. На полу кухни повалил ее на пол, придавил сверху и начал избивать. На шум выскочили дети. Младший сын схватил кухонный нож из раковины и ударил отца под лопатку — тот сразу отпрянул, закричал, что ему больно. Старший сын закричал на младшего, мол, ты чего папку убил, думая, что мужчина получил смертельное ранение. Раненый утихомирился и пошел в свою комнату ждать приезда «скорой помощи». Ранение, как установили медики, было неглубоким — 3 сантиметра. В больнице рану зашили.

Первоклассник пояснил, что испугался за маму, убивать отца не хотел, а предполагал напугать пьяного мужчину. Мальчик сейчас ведет себя спокойно, как будто ничего не произошло. К отцу неприязни не испытывает — напротив, ходил в магазин, купил фрукты и шоколад в больницу. Глава семейства чувствует себя хорошо. Он должен был закрыть больничный в пятницу, но видимо с этим придется повременить. Сыновей мужчина очень любит, а те относятся с пониманием к пагубной привычке. В остальном он прекрасный семьянин — хорошо зарабатывает, ни в чем не отказывает домочадцам, вывозит жену и детей на море. По факту произошедшего следователи подмосковного СК проводят проверку.