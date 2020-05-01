Заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова заявила, что временные корпуса на территориях столичных больниц могут использоваться для первичного приема больных.

В них смогут осматривать пациентов с легкой или средней тяжестью заболевания, которым не требуется пристальное медицинское внимание.

Поскольку временные корпуса размещаются на территории медучреждений, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, то можно использовать всю инфраструктуру больниц, включая необходимое оборудование.

«Это позволит более оперативно переводить больных. То есть такие дополнительные мощности создают возможности для руководителя медучреждения распределять потоки пациентов внутри такой большой клиники», — сказала она журналистам в пятницу, 1 мая.

Ранее в пятницу сообщалось, что правительство Москвы выделило более 77 млрд рублей на поддержку здравоохранения, включая строительство и перепрофилирование больниц для инфицированных.

В этот же день сообщалось, что в столице проходит шестая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров, парковок, дворов и общественных пространств.

Особое внимание уделяется дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, зданий и территорий перед входом в метро, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

По состоянию на 1 мая число случаев коронавируса в России составило 114 431. За весь период эпидемии скончались 1169 пациентов, вылечились — 13 220.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.