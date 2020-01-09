Первым в истории России лотерейным миллиардером стала жительница Московской области Надежда Бартош. Выигрышный билет она получила в подарок, рассказали в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».

Розыгрыш состоялся в новогоднюю ночь, но на связь победительница вышла только после завершения праздничных каникул, передает «РИА Новости».

Бартош рассказала, что обычно покупает лотерейные билеты несколько раз в год, в основном по праздникам, и всегда участвует в новогодних розыгрышах.

31 декабря у нее день рождения. На вопрос сына и дочери, что ей подарить, женщина попросила лотерейный билет, так как «всё остальное у нее есть». Дочь привела ее в торговый центр незадолго до закрытия, и билеты пришлось выбирать в спешке, наугад вытянув три штуки из пачки.

Сумму выигрыша семья узнала только 3 января, проверив результаты на сайте. Увидев результат, они сначала не поверили и несколько раз перепроверяли.

Бартош рассказала, что не планирует радикальных изменений в жизни в связи с выигрышем. Они с мужем продолжат развивать семейный бизнес. На память об удаче она собирается приобрести себе какое-нибудь украшение.

Главный приз новогодней лотереи составил 1 млрд рублей, это рекордная сумма за всю историю государственных лотерей. Победительница получит его за вычетом подоходного налога. В случае выигрышей, превышающих 10 млн рублей, процедура проверки подлинности билета занимает 40 дней, а вся сумма должна быть выдана в течение полугода.