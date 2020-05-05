Женщина с подтвержденным коронавирусом скончалась в Еврейской автономной области. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции на территории региона во вторник, 5 мая.

Отмечается, что это первая смерть пациента с подтвержденным COVID-19 в регионе. Также власти сообщили, что всего в ЕАО было выявлено 158 случаев коронавируса. В больницах проходят лечение 62 пациента, пишет ТАСС.

Ранее 4 мая пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного пульмонолога министерства, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева сообщила о том, что выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели 18 095.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.