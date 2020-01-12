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Первая шайба Ковальчука в составе «Монреаля» принесла победу его команде

12:40 12/01/2020

«Монреаль Канадиенс» одолел в овертайме «Оттаву Сенаторс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает «Лента.ру».

Решающую шайбу в овертайме в ворота соперника забросил российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук. Таким образом он принес победу команде. Для российского хоккеиста шайба стала первой в составе «Монреаля Канадиенс» после возвращения игрока на лед.

В начале января сообщалось о том, что Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль». В клубе он выступает под своим любимом номером 17. Свой игровой номер ему отдал канадский защитник Бретт Кулак. За это Ковальчук подарил одноклубнику часы Rolex с гравировкой «Спасибо за 17-й номер» на задней крышке.



