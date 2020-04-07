Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Женщине было 80 лет. Она страдала сахарным диабетом и лечилась от последствий обширного ишемического инсульта, написал Хабиров «ВКонтакте».

Ранее 7 апреля стало известно о смертях пациентов с коронавирусом в Краснодарском крае и Новгородской области. Оба случая были первыми в регионах.

По данным оперативного штаба на 6 апреля, в Башкирии десять инфицированных и пятеро выздоровевших. Всего в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19. 406 человек вылечились, 47 умерли.

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