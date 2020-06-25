Первая смерть от COVID-19 в Колумбии произошла гораздо раньше, чем предполагалось – еще до официальной даты появления вируса в стране, считает Национальный департамент статистики.

«В первом квартале 2020 года было зарегистрировано 30 смертей от подтвержденного COVID-19, 94 смертельных случаев с подозрением на COVID-19 и 2135 смертей от пневмонии и гриппа. Первая смерть, которая могла произойти от COVID-19, была зарегистрирована 15 февраля, в то время как первая подтвержденная смерть от коронавируса была 26 февраля», — отмечается в докладе ведомства.

Ранее власти Колумбии заявляли, что первый зарегистрированный случай коронавируса приходится на 6 марта, а первая смерть на 16 марта.

В начале июня Университет Росарио в Боготе опубликовал исследование, согласно которому коронавирус в Колумбии, возможно, появился 17 февраля, наиболее вероятной страной происхождения называлась Франция.

В Колумбии на данный момент зарегистрировано 77 113 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 31 671 человек, скончался 2 491 пациент.