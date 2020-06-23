Лучший теннисист планеты серб Новак Джокович заразился коронавирусной инфекцией. Сданный им в Белграде тест дал положительный результат, сообщается на официальном сайте спортсмена. Тест его супруги Елены также оказался положительным, а у детей — отрицательным.

На минувшей неделе вспышка COVID-19 была зафиксирована на организованном Джоковичем выставочном теннисном турнире Adria Tour в хорватском Задаре. Воскресный финальный матч между Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым был отменен за 20 минут до его начала из-за выявления коронавирусной инфекции у другого участника этих соревнований — болгарина Григора Димитрова.

На прошлой неделе Димитров играл на выставочном турнире в Задаре, а неделей ранее — в сербском Белграде. Ни на одном из соревнований между игроками — в числе которых были Джокович, Рублев, Александр Зверев и Доминик Тим — не соблюдалось социальная дистанция и другие меры предосторожности. Участники обнимались, жали друг другу руки и вместе фотографировались.

Позднее стало известно о заражении коронавирусной инфекцией хорватского теннисиста Борна Чорича, который также выступал на выставочном турнире в Хорватии, а также фитнес-тренер Джоковича Марко Паники. Сам лидер мирового рейтинга в понедельник вернулся в Сербию, где прошел тестирование.

Тест Рублева был отрицательным, тем не менее, он ушел на двухнедельную самоизоляцию.