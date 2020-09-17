В сентябре этого года прошла официальная презентация книги медиаменеджера Дмитрия Солопова и медиаисследователя Каролины Гладковой — «10 заповедей коммуникационной войны. Как победить СМИ, Instagram и Facebook». Всего за несколько недель книга вошла в список бестселлеров на OZONе.

«Это наша первая книга. Многие годы мы копили практические знания о том, как сопротивляться кризисным ситуациям в коммуникациях и однажды решили обобщить информацию и поделиться ей с другими людьми. Изначально мы планировали написать книгу для студентов в формате учебного пособия, однако в январе этого года у нас родилась идея сделать ее более практичной и полезной для каждого. Все корпоративные и политические кейсы, собранные в этой книге, можно смело использовать в повседневной жизни. Такой экземпляр вряд ли получится поставить на полку, прочитав один раз. Советую оставить ее на виду и обращаться к ней как можно чаще. Только тогда у вас появится шанс выжить в коммуникационном армагедоне 21 века», прокомментировал Дмитрий Солопов, основатель Коммуникационного агентства PROGRESS.

«Даже если вы не воюете — всегда будьте готовы к войне! Все заповеди в этой книге направлены не только на урегулирование коммуникационных конфликтов, но и на их недопущение. Любое недопонимание или недостаточное изучение своей аудитории и ее языка может обернуться в коммуникационную катастрофу и бизнес-поражение. В пятой заповеди книги «Проводи разведку» мы на конкретном кейсе модного дома Dolce & Gabbana разбираем ошибки, которые могут стоить пару десятков миллион долларов. Любая обращение к аудитории — это потенциальная коммуникационная война. А значит, перед началом боевых действий необходимо провести максимально тщательную разведку по всем коммуникационным правилам. Однако стоит помнить, что даже самая тщательная разведка не гарантирует вам победы. Но она точно поможет уменьшить масштаб потерь», рассказала Гладкова Каролина, медиаисследователь, колумнист издания РБК.

В книге представлены свод правил, которые нужно соблюдать при общении в публичном поле, чтобы не пострадала репутация. Авторы освещают 10 универсальных заповедей — способов поведения, которые помогут выйти из сложных коммуникационных ситуаций, а два десятка практических примеров (как положительных, так и отрицательных) наглядно демонстрируют широту и особенности их применения на практике.

Заказать книгу можно на официальном сайте или в приложении OZON.

Об авторах книги

Дмитрий Солопов — журналист, медиаменеджер, основатель Коммуникационного агентства PROGRESS, президент Рекламного Синдиката «Идальго». Создатель и бывший главный редактор радиостанции «Коммерсантъ FM», один из создателей радиостанции Business FM, генеральный продюсер украинского проекта «Радио Вести». Трижды лауреат Премии «Медиа-Менеджер России». Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.

Каролина Гладкова — медиаисследователь, эксперт в области бизнес-коммуникаций, преподаватель. Выпускница кафедры рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова (специалитет и аспирантура), университета социальных и политических наук «Пантеон» (Афины, Греция). Лектор и сооснователь мастерской антикризисных коммуникаций на базе факультета журналистики МГУ. Колумнист РБК.