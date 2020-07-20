Объединенные Арабские Эмираты успешно запустили на Марс свой космический зонд, ознаменовав этим первую межпланетную миссию арабского мира. Цель аппарата – исследование марсианских атмосферы и климата. Предполагается, что к осени этого года на Красную планету отправятся миссии еще двух стран: Соединенных Штатов и Китая.

Зонд под названием «Аль-Амаль» (с арабского переводиться как «Надежда» – «) успешно стартовал с космодрома на острове Танэгасима в Японии с небольшим опозданием в понедельник, 20 июля.

Изначально запуск аппарата был назначен на 14 июля, однако он дважды откладывался из-за неблагоприятных погодных явлений. От ракеты-носителя отделились твердотопливные ускорители, и зонд установил двустороннюю связь с наземным сегментом в Дубае.

«Данные, собранные зондом, добавят новые аспекты к человеческим знаниям, — заявил правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в своем аккаунте в Твиттер. — Это наш новейший вклад в развитие мира».

Ожидается, что аппарат «Аль-Амаль», разработанный в Космическом центре в Дубае совместно с лабораторией атмосферной и космической физики университета Колорадо (США), достигнет Красной планеты к февралю 2021 года, когда будет отмечаться 50-летие образования ОАЭ.

«Для нас большая честь быть частью глобальных усилий по исследованию открытого космоса, — написали представители марсианской миссии ОАЭ после запуска ракеты на своей официальной странице в Твиттер. — Зонд «Надежда» — это кульминация каждого отдельного шага, который люди предпринимали на протяжении всей истории для исследования неизведанных глубин космоса».

Цель миссии Объединенных Арабских Эмират на Красную планету — изучить ее атмосферу, климатические условия и смену времен года.

Более того, аппарат будет впервые исследовать нижние слои атмосферы, где формируется погода на Марсе, и происходят такие явления, как пылевые бури. Известно, что он оснащен двумя солнечными батареями, а также тремя специальными камерами с высоким разрешением, которые позволяют вести наблюдение за атмосферой Красной планеты в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах.

«Зонд будет собирать данные с орбиты, практически совпадающей с плоскостью марсианского экватора, на расстоянии от 22 до 44 тыс. километров от поверхности планеты, — рассказал Би-би-си научный руководитель проекта Дэвид Брейн из Университета Колорадо. – Благодаря этому мы сможем, например, парить над Олимпом (потухший вулкан на Марсе, высочайшая гора в Солнечной системе – «») в разное время марсианских суток. В другом случае Марс будет вращаться под нами».

Космический зонд будет оставаться на орбите на протяжении всего марсианского года, продолжительность которого равна 687 дням на Земле.

С удачным запуском первого арабского зонда на Красную планету Объединенные Арабские Эмираты уже поздравил глава агентства NASA Джим Брайденстайн. Он назвал миссию началом пути, в конце которого находится реализация глобальной задачи, предполагающей заселение Марса.

Кроме того, по словам Брайденстайна, успешный старт аппарата стал «кульминацией кропотливого труда, сосредоточенности и преданности делу», а сама миссия стала «символом вдохновения для ОАЭ, региона и мира» в целом.

«Я желаю вам успешного путешествия и с нетерпением жду момента, когда мы будем вместе исследовать Марс, — говорилось в сообщении NASA на официальной странице в Твиттер. – Мне не терпится присоединиться к вам в этом путешествии!».

Летом 2020 года к полетам на Марс готовятся также американский марсоход миссии «Марс-2020» NASA «Perseverance» («Настойчивость») и китайский марсоход «Tianwen-1» («Вопросы к небесам»). Как ожидается, запуск аппаратов состоится где-то между концом июля и началом августа, однако точная дата будет зависеть от ежедневных условий запуска.

Все эти три страны – ОАЭ, США и КНР — неслучайно посылают свои миссии на Красную планету именно этим летом. Делают они это из-за появления так называемого «двухлетнего окна», особого периода времени, когда Земля и Марс находятся на более близком расстоянии друг к другу, что делает космическое путешествие немного короче.

Напомним, страна Персидского залива основала свое космическое агентство в 2014 году и уже тогда ОАЭ заявили об амбициозном намерении колонизировать Марс уже через сто лет — к 2117 году. Зонд «Надежда» — это самый амбициозный шаг Объединенных Арабских Эмиратов в растущей космической отрасли. При этом государство и раньше (в 2009 и 2013 годах) запускало в космос спутники. Однако тогда они разрабатывались совместно с южнокорейскими партнерами.