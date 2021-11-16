Если вас заботит безопасная работа и конфиденциальность в Интернете, или же необходимо обойти определенные ограничения, возникающие в отдельных регионах, связанные с законодательными действиями, то вам будет очень полезно приобрести персональный IPv4 прокси.

На сегодняшний день это самый популярный тип протокола, который с легкостью поможет достичь вышеописанных целей.

Приобретая персональный IP адрес, вы сможете безопасно и эффективно заниматься как интернет-серфингом, так и заработком.

Если ваша деятельность связана с рекламой в социальных сетях или SEO-продвижением сайтов, то работа с использованием прокси особенно важна.

Область применения прокси IPv4.

Даже если вы не маркетолог, а обычный пользователь, забывать о безопасности в сети ни в коем случае не стоит.

Сейчас индивидуальные прокси от proxy-seller.ru становятся все более востребованными, так как их использование значительно упрощает такие задачи как:

— Раскрутка аккаунтов в соцсетях, особенно если таких аккаунтов достаточно много. Объясняется это тем, что авторизуясь в нескольких учетных записях с одного IP адреса, вы можете с легкостью попасть в бан, так как администрация относит такие методы продвижения к нечестным;

— Вы можете играть в онлайн игры, делать ставки в букмекерских конторах или казино, даже если они запрещены в вашей стране;

— Сможете свободно скачивать музыку, фильмы, книги, общаться на различных форумах, включая иностранные. Станут доступны даже те ресурсы, на которых вы были забанены;

— Также вам будет доступно безлимитное размещение объявлений на различных виртуальных площадках, таких как Авито, OLX и т.д.

Характеристики

Нужно сказать, что индивидуальный прокси IPv4 стоит не дешево, ведь искать свободные адреса данного вида сложнее.

Но стоимость окупится довольно быстро, учитывая следующие преимущества:

— Стабильные и надежные сервера. Отсутствие сбоев и неполадок;

— Прокси совместим со всеми приложениями и веб-сайтами;

— Высокая скорость подключения и, следовательно, очень быстрая загрузка страниц;

— Надежная защита личной информации от хакерских атак и мошенников. Особенно важно это в случае использования элитных адресов для бизнеса.