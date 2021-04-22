Перистальтические насосы находят широкое применение. Они используются в особых случаях при тяжелых условиях эксплуатации. Применяется это оборудование для перекачки химикатов и жидких сред. Устройств могут работать в условиях абразивной и агрессивной среды, необходимо при работе с вязкими жидкостями.

Ведущим производителем насосов этой категории является компания Abaque. Ее продукция широко известна у нас в стране.

Особенности перистальтических насосов

Действует перистальтический насос https://tehnogrupp.com/katalog/nasosy-po-tipu/peristalticheskie-nasosy по чрезвычайно простому принципу. В составе агрегата присутствует несколько компонентов. Название устройства уже говорит о многом.

Перистальтический насос является устройством, выполняющим свои функции путем прямого вытеснения. Оно может применяться для передвижения разнообразных жидких сред.

Внутри насоса стоит шланг, в котором перемещается жидкость. Перекачивание обеспечивается поочередным сжатием определенных участков эластичного шланга. Фактически прибор действует по принципу перестальтики. При этом происходит всасывание продукта в шланг с его последующим выталкиванием из устройства.

Для создания попеременных сжатий шланга применяются вращающиеся башмаки, создающие временные участки сжатия между областями сжатия и нагнетания рабочей среды.

Вращение ротора насоса заставляет давление уплотнения продвигаться по шлангу, что обеспечивает выталкивание жидкости из устройства в линию для транспортировки.

При сбросе давления шланг восстанавливает свою конфигурацию за счет упругости. При этом создается область пониженного давления, в которую устремляется рабочая среда в сторону приспособления. Чередование всасывания и нагнетания обеспечивает впечатляющий эффект, жидкость успешно перемещается.

Достоинства перистальтических устройств

Шланговые насосы обладают очевидными преимуществами перед приборами других систем. В их устройстве не применяются дополнительные уплотнения, сальники, не возникает терния металлических деталей. Только шланг подвержен сильному износу.

При работе насоса среда не контактирует с устройством, она соприкасается исключительно с шлангом. Это сохраняет компоненты насоса, позволяет оставить перекачиваемую среду без инородных включений.