Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, что если случайно проглоченную батарейку вовремя не извлечь, дело может закончиться крайне серьёзными последствиями.

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По его словам, нужно помнить, что внутри батарейки находится щелочь, а это крайне едкое вещество. Шансов, что батарейка самостоятельно выйдет естественным путём, немного.

— То есть если предмет похожего размера можно проглотить и ждать, пока он выйдет, то с батарейкой всё не так: извлечь её необходимо в кратчайшие сроки, — отметил специалист.

Если прошло меньше часа — предмет ещё можно извлечь гастроскопом. Если больше часа — батарейка, скорее всего, уже попала в кишечник, так что для её извлечения потребуется хирургическое вмешательство. Если ничего не предпринимать, то дело закончится перфорацией кишечника и перитонитом.

Врачи напоминают, что в современном быту есть множество мелких батареек кнопочного типа для часов, брелоков и другой переносной электроники, которую ребёнок может легко проглотить, так что взрослый и не заметит. Необходимо держать эти предметы в недоступных для детей местах.

Кроме прочего, литиевая батарейка может генерировать ток, соприкоснувшись с жидкостями в желудке, что вызовет дополнительные повреждения.