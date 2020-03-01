Предложенный сервис не только удобен, но и позволит оперативно решить любые финансовые проблемы, когда срочно требуется надежный перевод с карты на карту.

Рекомендуется посетить сайт https://ibox.ua/ru/pay-card, на котором доступно узнать любую информацию по этой теме и в режиме 24/7 совершать защищенные транзакции с электронными деньгами с поддержкой полной конфиденциальности.

Особенности предложенного сервиса

Клиентам нравится удаленный режим работы проверенного в интернете ресурса, на котором:

для официального перевода с карты на карту взимается всего 1% комиссии от указанной в заявке формы суммы и дополнительные 5 грн;

необходимо будет предоставить номер мобильника отравителя;

дать свое согласие на договор оферты – поставив в нужном месте галочку при оформлении заказа на перечисление денежных средств со своей карточки на другую, если знаете точный номер пользователя.

Данная процедура не займет много времени, а каждый, кому необходимо воспользоваться предложенным вариантом, сможет значительно сэкономить время и деньги на этой операции, выполнив перечисление, находясь в пути, дома или офисе. Не придется специально искать банкомат или посещать офис банка, чтобы все выполнить необходимые манипуляции с денежными средствами.

Почему стоит пользоваться?

Рекомендуемый вариант с отправкой суммы на любой номер карты всевозможных функционирующих банков Украины:

значительно расширяет возможности в совершении запланированного перевода;

помогает экономить рабочее время, при этом придется доверить осуществление организационных вопросов профессионалам;

комиссию за сервис берут только с отправителя при возможности за календарный месяц с одной карты совершать до 100 транзакций;

допустимо за сутки с 1 карты выполнять до 25 переводов.

Существуют и определенные ограничения – это возможность за 1 транзакцию перечислять в пределах 25 тыс. грн, а за календарный месяц – с одного номера допустимо отправлять до 150 тыс. грн. Рекомендуемый сайт внизу страницы публикует пошаговую инструкцию для сведения новичков – как все необходимо делать, согласно установленному алгоритму программы.

Все предельно просто даже для тех клиентов, кому придется это выполнить впервые. Но важно знать не только полный номер карты, но и срок действия банковского продукта, а также трехзначный код пользователя платежной системы Visa/Mastercard (он находится с обратной стороны возле подписи владельца).