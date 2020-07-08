Университет Джонса Хопкинса суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Всего в мире, по его данным, коронавирусом заразились более 11,8 миллиона человек, умерли свыше 544 тысяч.

Ранее радио Sputnik сообщило, что, по мнению политолога, рекордные суточные приросты заболевших коронавирусом в США связаны с несовершенством социальной организации в стране.

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