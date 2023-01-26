Робот-пилосос розробили для автоматичного прибирання квартири або будинку. Це допомагає зекономити вільний час та фізичні зусилля. Підходить для родин з маленькими дітьми, домашніми улюбленцями та для тих, хто багато часу проводить на роботі. Користування цим пристроєм має свої переваги та недоліки, які ми розглянемо у статті.

Переваги автоматизованого пилососа

Одним із плюсів пристрою є самостійне прибирання без втручання людини. Робот можна налаштувати за допомогою синхронізації з мобільним телефоном, завчасно вибравши графік увімкнення і не контролювати весь процес. Додаток дає змогу переглянути місцезнаходження пристрою і етап прибирання. Керувати агрегатом також можна за допомогою додатка, вбудованих кнопок і пульта.

Він сам визначає рівень заряду батареї і переміщується до док-станції. Після цього повертається до того місця, де завершилось прибирання. Ще однією перевагою є видалення шерсті домашніх тварин і дрібного сміття. Спеціальні фільтри покращують повітря у кімнаті, що важливо для дітей та алергіків.

Робот майже безшумний, тому прибирання можна вмикати навіть вночі. Він оснащений спеціальними індикаторами, які попереджають про стіни та сходи. Тому він не впаде і не зазнає механічних пошкоджень. Нові моделі оснащають опцією вологого прибирання, тому миючий робот-пилосос стане незамінним вашим помічником. Перевагою є і компактні розміри пристрою. Це дає змогу комфортно зберігати його у квартирі, оскільки він займає мало місця.

Недоліки пристрою

Незважаючи на автономне функціонування та економію вільного часу, пилосос має і недоліки. Враховуйте їх під часу вибору робота. Серед них виокремлюють такі:

під час вологого прибирання забивається та вимагає очищення;

пристрій круглої форми погано видає бруд в кутках кімнати;

не може очищати поверхні від липких залишків їжі або напоїв.

Робот-пилосос є лише помічником і не може виконувати ретельне прибирання. Перед його запуском необхідно прибрати іграшки та невеликі предмети з підлоги, тому що він визначає їх як перешкоди. Щоб продовжити термін експлуатації пристрою, треба ретельно за ним доглядати: контейнер очищати від сміття, додавати воду у ємність.

Робот не призначений для видалення будівельного пилу. У такому випадку він може зазнати пошкоджень. Очистити ефективно килим із довгим ворсом він також не здатний.

Більшість моделей оснащена невеликим контейнером для сміття. Його вистачить на одне прибирання в квартирі. Максимальний обсяг — 0,5 л. Тому для очищення великого приміщення колби буде недостатньо.

Під час вибору автоматизованого пилососа звертайте увагу на його різновиди, призначення та наявні функції. Враховуйте розміри вашого житла, тип підлоги (ламінат, паркет, плитка, килим) та можливості вподобаної моделі. Довіряйте популярним та надійним брендам.