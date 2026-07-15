Ви придумали ідеальну назву для свого бізнесу, замовили логотип у дизайнера, створили сторінку в Instagram і навіть надрукували першу партію фірмового пакування. Здається, час юридично закріпити права. Але подавати документи одразу — це гра в рулетку, яка може коштувати вам усього запуску. Насправді безпечна реєстрація торговельної марки завжди починається з глибокої експертної перевірки, і ось чому цей етап не можна пропускати.

Попередня перевірка назви: обмеження пошуку у відкритих джерелах та Google

Багато підприємців вважають свою назву абсолютно вільною, якщо не знаходять її в пошуковику, соціальних мережах або каталогах місцевих підприємств. Це дуже небезпечна ілюзія.

По-перше, компанія з аналогічною назвою може легально працювати в іншому регіоні України або в B2B-секторі взагалі без активної реклами в інтернеті. По-друге, що більш важливо, у закритих базах патентного відомства (УКРНОІВІ) лежать тисячі свіжих заявок, які наразі знаходяться на стадії експертизи. Цих брендів ще немає на реальному ринку, вони не мають сайтів, але юридично вони вже закріпили за собою пріоритет. Якщо ви подасте заявку наосліп, ви просто станете в чергу за тим, хто зайняв це ім’я кількома місяцями раніше, і гарантовано отримаєте відмову.

Критерії оцінки схожості позначень при реєстрації торговельної марки

Відмова у реєстрації настає не лише тоді, коли хтось вже використовує на 100% ідентичне слово. Державні експерти аналізують назви за трьома суворими критеріями:

Фонетична схожість: якщо ваша назва звучить так само, як існуюча, але пишеться інакше (наприклад, Kava та Cava або Aqua та Akva), це вважається порушенням.

якщо ваша назва звучить так само, як існуюча, але пишеться інакше (наприклад, Kava та Cava або Aqua та Akva), це вважається порушенням. Візуальна схожість: якщо слова різні, але ви використовуєте вкрай схожий фірмовий шрифт, кольорову гаму або графічний елемент, це може заплутати споживача.

якщо слова різні, але ви використовуєте вкрай схожий фірмовий шрифт, кольорову гаму або графічний елемент, це може заплутати споживача. Семантична схожість (зміст): навіть прямий переклад іншою мовою в одній ніші (наприклад, Чорний Кіт та Black Cat) може стати вагомою підставою для відмови.

Оцінити такі тонкі ризики самостійно, без доступу до спеціалізованих баз даних та розуміння актуальної практики відомства, практично неможливо.

Фінансові та репутаційні наслідки відмови в реєстрації торговельної марки

Ігнорування попередньої перевірки б’є по бюджету та репутації компанії одразу з кількох боків. Найменша втрата — це офіційні державні збори. Якщо відомство відхиляє вашу заявку через наявність схожої марки, сплачені вами кошти не повертаються.

Але найгірший сценарій настає тоді, коли ви вже активно працюєте. Якщо під час процесу виявиться, що права на схожу назву належать комусь іншому, ви ризикуєте отримати офіційний лист-претензію від конкурентів з вимогою припинити порушення прав. Вам доведеться екстрено знімати фізичні вивіски, списувати все брендоване пакування, змінювати доменне ім’я сайту та перейменовувати сторінки в соцмережах. Це означає повну втрату впізнаваності та лояльних клієнтів, яких ви залучали місяцями.

Комплексна перевірка назви та захист бренду від ризиків разом із BrandR

Надійний захист бренду не терпить здогадок. Щоб ваші інвестиції в маркетинг та дизайн не згоріли через прикру юридичну помилку, глибоку перевірку потрібно проводити до того, як ви витратите перший долар на рекламу.

Команда експертів BrandR проводить комплексний аудит вашої назви перед подачею документів. Ми аналізуємо не лише відкриті реєстри діючих свідоцтв, але й бази поданих заявок, виявляючи навіть неочевидні ризики. Якщо обрана назва має перешкоди, ми не просто констатуємо факт, а пропонуємо конкретні стратегії її доопрацювання, щоб ваш бренд гарантовано пройшов експертизу та став вашим повноцінним активом.