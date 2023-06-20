На кадастровій карті України кожна зареєстрована ділянка має чіткі межі та конфігурацію. Нерідко під час перегляду кадастрової карти виявляються ділянки, що перетинають межі сусідніх, мають спільні частини, повністю чи частково дублюють одна одну. Така ситуація називається перетином земельних ділянок або накладенням, і це дуже неприємна новина для землевласників.

Як перевірити ділянку на кадастровій карті онлайн безкоштовно

На порталі Нерухомість 360° є кадастрова карта, що масштабується, з різними режимами: схеми та супутникові зйомки. Знаєте кадастровий номер – вкажіть у рядку пошуку. Є сумніви чи кадастрового номера немає — легко перевірити по карті, орієнтуючись на особливості ландшафту, перетини доріг, будівлі, рослинність.

Чим перетин земельної ділянки небезпечний для землевласника

Відповідно до ч 6 ст. 24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр» державний кадастровий реєстратор має право відмовити в реєстрації ділянки, якщо її площа збігається повністю або частково з зареєстрованими вже землями. Заявник не отримує кадастрового номера для своєї ділянки; втрачає можливість розпоряджатися землею: приватизувати, здати в оренду, продати, подарувати, розділити, передати в управління.

Виявлена помилка у Земельному Кадастрі здатна викликати суперечки з сусідами, орендодавцем, заважає підготовці угоди з продажу ділянки, розробці інвестиційного проекту, тощо.

На земельному ринку ділянки з накладенням різко втрачають комерційну цінність — ніхто не хоче купувати спірну землю, мати в перспективі тривалий і дорогий судовий процес.

Факт — перетин земельної ділянки апріорі означає спірну ситуацію, яка потребує перевірки, аналізу, виправлення.

Чому виникають накладення земельних ділянок

До 2013 року приватизація земельних ділянок проводилася хаотично, нерідко документацію із землеустрою виготовляли некомпетентні фахівці, багато ділянок приватизовано з порушеннями. Існує людський фактор: досить переплутати цифру в системі координат, і конфігурація ділянки змінюється. Сьогодні Реєстр землевпорядників постійно оновлюється, через помилки фахівців можуть позбавити сертифікату.

Перетин земельних ділянок не має єдиної формули вирішення проблеми

На підставі договору із замовником сертифікований землевпорядник проводить експертизу, запитує інформацію у ДЗК, повідомляє про виявлений перетин.

Кожен випадок накладання земельних ділянок потребує індивідуального рішення:

виправлення даних технічної документації чи проекту землеустрою;

використання іншої системи координат;

виправлення помилки у Кадастрі;

мирова угода із сусідами, тотальна заміна землевпорядної документації всіх зацікавлених сторін;

судові суперечки.

Технічно можлива реєстрація земельної ділянки з накладанням у Земельному кадастрі. Експерти землевпорядної організації «Київські Землі» мають досвід аргументації подібної реєстрації. Така ділянка отримує кадастровий номер, власник має повну можливість розпоряджатися землею. Однак від усунення проблеми перетину земельних ділянок таке тимчасове рішення не позбавляє.

Виявили перетин своєї земельної ділянки з сусідами? Зверніться до землевпорядників за консультацією. Для попередньої консультації достатньо кадастрового номера ділянки.