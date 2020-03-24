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Медики переступали через мужа блогерши Екатерины Диденко Валентина, погибшего в результате инцидента с сухим льдом. Об этом она сама рассказала в своем инстаграме. Диденко известна как «Аптечный ревизорро», а также тем, что в феврале, как сообщал «Рамблер», в ходе празднования дня ее рождения в бане в Москве три человека, в том числе муж блогерши Валентин, погибли из-за того, что в бассейн был сброшен сухой лед. Два часа назад Диденко опубликовала в Instagram несколько сторис, в которых сообщила, что сегодня у нее будет очень тяжелый день. Блогерша объяснила это тем, что увидит записи с камер наблюдения, на которых запечатлен инцидент с сухим льдом.

«Я каждый день прокручиваю все-все-все в голове… Как Валя со мной лежит в коридоре, как мимо нас проходят медики, не остановившись, как переступают через Валю, как они неспешно ходят туда-сюда… Я это помню все-все-все…» — заявила она.

Единственным фрагментом, который стерт из ее памяти, Диденко назвала фрагмент с вызовом скорой помощи. Она объяснила это шоком, который в тот момент испытывала.

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