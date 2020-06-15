По полицейским на Ленинском проспекте, 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев стрелял, по предварительным данным, из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т. Оценить оружие мы попросили заместителя председателя правления общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслава Ванеева.

– Это огнестрельное оружие ограниченного поражения, травматический пистолет из серии «пээмов», переделанных под гражданский оборот, – рассказывает эксперт. – Любая переделка – это фактически создание нового оружия.

В травматических и газовых пистолетах стволы и рама облегчаются для того, чтобы при стрельбе твердым предметов, то есть боевыми патронами, пуля не сумела пройти без разрушения ствол.

Для этого там существует множество технических способов. Для того, чтобы все это выдержало, фактически заново изготавливается вся это часть – делается ствол, восстанавливается рама.

Для специалиста это может быть и не очень сложно, но это фактически создание боевого пистолета.

Здесь нужно говорить о незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Это карается 222-й статьей УК РФ.

– На «черном» рынке купить его не сложно?

– На черном рынке проще купить изначально хороший боевой пистолет. А переделывают пистолет те люди, которые не хотят «светиться» или просто, чтобы подзаработать.

У боевого пистолета – достаточно большой ресурс, а у этой переделки – маленький, что называется пострелять один-два раза и выбросить.