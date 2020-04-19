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Телеведущая Елена Малышева посетила научно-клинический центр ФМБА и расспросила зараженных коронавирусом об их самочувствии. Соответствующий ролик она опубликовала в инстаграме.

Пациентов медучреждения поделили на три группы. Больным с высоким риском тяжелого течения заболевания надели красные браслеты, за такими зараженными установили пристальный контроль. Пациентов со средней и легкой формой COVID-19 определяют по желтым и зеленым браслетам соответственно.

В комментарии телеведущей пожилой мужчина затруднился рассказать, как заразился коронавирусом.

«Температура поднялась 37,1. Я на всякий случай пошел (в поликлинику. — Прим.ред.)», — рассказал больной.

В результате мужчина получил положительный тест на коронавирус, сейчас он лежит в больнице с желтым браслетом.

Другая пациентка с тяжелой формой заболевания попала в медучреждение из-за проблем с дыханием.

«Дышать перестала и все, вызвали врача, привезли сюда», — вспомнила она.

Сейчас женщина чувствует себя лучше.

Рамблер

Зараженная коронавирусом 72-летняя пенсионерка с зеленым браслетом, в свою очередь, рассказала, что у нее неделю держалась температура 37,2.

«Утром нормально, после обеда начинает подниматься. Могла бы дома, конечно, ну, ладно уж, решила отдохнуть», — пошутила она.

При этом у мужчины средних лет, который дал комментарий Малышевой, была высокая температура. Он считает, что мог заразиться коронавирусом во время похода в магазин.

«А потом у меня температура поднялась до 39,7. У меня жена врач, знает, какое лекарство дать», — отметил он.

Однако до конца сбить жар ему не удалось, а исследование выявило двухстороннюю пневмонию.

В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано как минимум 2,1 миллиона заболевших, свыше 146 тысяч из них умерли. В России заболели 42,9 тысяч человек, 361 из них умер.

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