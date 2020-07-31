Заседание Мосгорсуда, на котором должно быть оглашено решение по пересмотру апелляционного приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, перенесено на 3 августа.

«Суд откладывает заседание на 3 августа, готовьтесь к тому, что суд уйдет на постановление», — цитирует судью РИА «Новости».

В пятницу адвокаты, фигуранты дела и прокурор выступили в прениях сторон. По мнению государственного обвинителя, апелляционный приговор Мосгорсуда следует отменить и постановить новый, с незначительными техническими исправлениями, при этом сроки должны остаться тем же, что и назначил Пресненский суд.

Адвокаты настаивали на частичном оправдании осужденных, в особенности по статье о хулиганстве. Кроме того, защита просила суд обратить внимание на работу МВД и прокуратуры в этом деле.

«Очень поддерживаю, чтобы были вынесены частные определения. ГСУ МВД замешало все в одну неразборчивую кашу, а прокуратура добавила в эту кашу масла», — сказала защитница Протасовицкого Татьяна Прилипко.

Сами футболисты выступили в суде коротко, отметив лишь, что ратуют за справедливость и честность.

Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам по обвинениям в хулиганстве и нанесении побоев в рамках уголовного дела о драках в центре Москвы. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

От рук футболистов пострадали водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты отбыли наказание в исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области и вышли на свободу по УДО, проведя в неволе 11 месяцев. Павел, с которым расторг контракт «Краснодар», перебрался в «Ростов», а Александр вернулся в «Зенит», откуда затем отправился в аренду в «Сочи».