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Российский миллиардер Максим Левченко, перенёсший COVID-19, опубликовал дневник болезни и предупредил о коварстве нового вируса.

Управляющий партнёр компании Fort Group больше недели лежал в больнице с воспалением лёгких. Все тесты на коронавирусную инфекцию давали отрицательный результат. Однако компьютерная томография врачи показала COVID-19-пневмонию, пишет портал «Невские новости».

Сам по себе вирус вроде бы и не страшный, болезнь началась почти бессимптомно с признаками лёгкой простуды, — рассказал предприниматель.

По его словам, в середине апреля на берегу Финского залива в Зеленогорске его продуло. После этого он почувствовал озноб и усталость. Через день у мужчины началась головная боль и ломота в мышцах. Бизнесмену пришлось обратиться к врачам. Его возили из одной больницы в другу. Постоянно переводили из палаты в палату.

Левченко лечили с помощью антибиотиков, укрепляющих капельниц и дыхательной гимнастики. Через некоторое время очередной тест на коронавирус оказался отрицательным и его отпустили домой, где он продолжил выполнять рекомендации врачей.

Кроме того, предприниматель призвал россиян прислушиваться к варачам и соблюдать режим самоизоляции.

Сейчас в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,2 млн человек. Свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболел 114 431 человек. Победить болезнь удалось 13 220 пациентам, жертвами коронавируса стали 1169.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может измениться в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%, писал NEWS.ru.

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