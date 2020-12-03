Коронавирус сам по себе может быть серьезным испытанием, однако даже те, кто выздоровел и получил отрицательные тесты, не смогут выдохнуть и расслабиться. СМИ уже писали о том, что у коронавирусных пациентов долго и тяжело восстанавливаются легкие, трудно возвращаются запахи, могут быть проблемы с работоспособностью из-за слабости. Но оказалось, это еще не все.

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Как рассказала эксперт Анча Баранова, у перенёсших ковид людей может наблюдаться ранее старение. Это касается всех, причем даже тех, кто переболел в лёгкой форме.

По словам Барановой, у 70% выздоровевших пациентов наблюдалась патология внутренних органов. В основном, речь идет о жировом гепатозе и перерождениях поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у перенесших коронавирус — уже в сорок. Коронавирус «забирает ресурсы», резюмировала Баранова.

Известно, что есть два вида жировых гепатозов. Первый — алкогольный. А вот неалкогольная жировая болезнь печени – это дистрофия органа, которая сопровождается не только повреждением клеток, но и пагубным влиянием на другие органы. Это болезнь очень коварна, потому что развивается, как правило, бессимптомно и приводит к печальным последствиям.

С начала пандемии в России официально подтвержден 2 347 401 случай COVID-19. Это четвертый показатель в мире. Больше заболевших только в США (13,7 миллиона), Индии (9,5 миллиона) и Бразилии (6,3 миллиона).