В США пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, рассказали о том, что после выздоровления стали терять волосы.

вирус

Так, 30-летняя Грейс Дадли сообщила в Twitter, что провела десять дней в реанимации, в том числе и на ИВЛ. По ее словам, через месяц после выздоровления она стала замечать, что у нее выпадают волосы. В итоге Дадли лишилась половины шевелюры.

Многие пользователи социальной сети рассказали о подобной проблеме у себя или знакомых.

По мнению медиков, выпадение волос связано с одним из основных симптомов коронавирусной инфекции: высокой температуры, которая может держаться несколько дней. Кроме того, для коронавируса характерна кислородная недостаточность, что тоже крайне негативно влияет на состояние волос.

Поначалу казалось, что коронавирус — обычное респираторное заболевание вроде SARS или птичьего гриппа, однако позже выяснилось, что он может затронуть легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, сосуды, печень, почки и кишечник, то есть буквально все жизненно важные органы.

Для тех, кто переболел Covid-19 в тяжелой форме, последствия могут быть самыми серьезными: от рубцевания легочной ткани и отказа почек до аритмии, повреждения печени, когнитивных нарушений, психозов и так далее.

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 15 млн человек. В тройку лидеров по числу инфицированных входят США, Бразилия и Индия.