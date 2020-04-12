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Ученый рассказал, в каком случае человек, переболевший COVID-19, может представлять опасность для окружающих в течение длительного времени.

Люди, которые вылечились от коронавируса, могут быть заразными для окружающих до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии. Такое заявление сделал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, то есть пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии», — сказал специалист в эфире телеканала «Россия-1».

По словам эксперта, благодаря исследованиям китайских ученых во время эпидемии COVID-19 в КНР удалось выяснить, что в 20-25% случаев заражения люди страдали от смешанных инфекций: сезонного гриппа и коронавируса.

«Если иммунитет человека готов сражаться с вирусом гриппа, есть вполне эффективная вакцина, то, разумеется, он гораздо легче перенесет и коронавирусную инфекцию, потому что надо будет сражаться с одним врагом, а не с двумя», — объяснил Семенов.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире сейчас зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения COVID-19, свыше 99 тысяч человек скончались.

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