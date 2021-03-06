Британка чуть не погибла в автомобильной аварии, и рассказала, что запомнила об этом моменте.

Жительница Великобритании по имени Элен поделилась своими воспоминаниями о клинической смерти. Она попала в серьезную аварию, и сердце остановилось. Как вспоминает Элен, она не чувствовала боли, но было ощущения спокойствия.

Никаких видений, о которых нередко сообщают пережившие клиническую смерть в исследовательский фонд, занимающийся посмертным опытом, у Элен не было. Она видела только черноту, никаких звуков тоже не было.

Однако были необычные ощущения — как рассказала Элен изданию, она чувствовала себя частью всего, хотя и не думала, ни о смерти, ни о жизни. Она описала это такими словами: «будто я была одним атомом, связанным с окружающими атомами».

Ученые считают, что существование загробной жизни вряд ли будет когда-то доказано, однако с психологической точки зрения важен не сам факт, а вера. По мнению психологов, надежда помогает сохранять позитивный настрой, а это очень важно, если речь идет о лечении серьезных заболеваний. В конце концов, в медицине есть место некоторым чудесам, например, иногда онкобольные уходят в ремиссию, хотя врачи не видят для этого возможности.

Что касается самих переживаний в момент смерти, то этот феномен активно изучается. Считается, что все возникающие образы являются частью реакции на угасание жизнедеятельности. Грубо говоря, мозг пытается успокоить сознание, поскольку срабатывает определенный защитный механизм.

Ранее мы рассказывали о парне, который за один год переболел четырьмя смертельными болезнями.