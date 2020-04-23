СПОРТ

Перенесенный Евро-2020 не переименуют в Евро-2021

17:42 23/04/2020

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Чемпионат Европы по футболу после переноса на 2021 год все равно будет называться Евро-2020, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в УЕФА, решение было принято после тщательного внутреннего обзора, а также нескольких обсуждений с партнерами.

Напомним, турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи состоятся в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.



