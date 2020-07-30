Перемирие на линии разграничения в Донбассе в целом соблюдается, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Полностью поддерживаем достигнутые договоренности, направленные прежде всего на сохранение людских жизней и предотвращение дальнейшего разрушения инфраструктуры. По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения в целом соблюдается», — заявил Зайцев на брифинге.

Он назвал эти меры «важным шагом в деле поэтапной реализации минских договоренностей и решений парижской встречи лидеров стран нормандской четверки в декабре 2019 года».

В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.