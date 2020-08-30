Новый многообещающий метод лечения инсультов предложили ученые из Университета Западной Вирджинии. Суть методики — в переливании крови.

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Инсульт — острое нарушение кровоснабжения мозга, которое может случиться на фоне закупорки или сужения кровеносных сосудов. Если помощь оказать невовремя, клетки мозга из-за недостаточного питания кислородом начинают отмирать, что приводит к тяжелым последствиям и зачастую к инвалидности.

Ученые предложили новый метод, который позволит, по их словам, уменьшить повреждение мозга и дальнейшие нарушения. Суть методики заключается в переливании крови.

Результаты эксперимента на грызунах показали, что замена пятой части крови помогает спасти мозг от повреждений ишемического характера. Если провести переливание в течение 6,5 -7 часов после инсульта, то это поможет существенно снизить объем повреждений. Нужный эффект наступает только при сочетании двух процедур — заборе части «больной крови» и переливании части здоровой.

По словам ученых, такая терапия должна помочь сделать течение болезни легче, а также снизить смертность среди перенесших инсульт.

Что может привести к инсульту? Во-первых, наследственность: если у человека «слабые» сосуды, у него может развиться аневризма, которая, достигнув определенного размера, разорвется, и произойдет геморрагический инсульт. Или если у человека есть склонность к накоплению «плохого» холестерина, то в его сосудах будут образовываться бляшки, сужающие просвет и способствующие образованию тромбов. Во-вторых, это приобретенные привычки и болезни: курение, гипертония, аритмия, ожирение и сахарный диабет.