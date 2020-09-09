По словам женщины, она видела ужасных созданий и слышала крики мучеников. Этот опыт произвел на нее неизгладимое впечатление.

В Фонд исследования посмертного опыта обратилась женщина по имени Франсин, которая рассказала свою историю клинической смерти. С письмом ознакомилось издание Express.

Франсин рассказала, что ее сердце остановилось из-за передозировки наркотиками. Она считает, что во время клинической смерти пережила путешествие в ад.

По словам Франсин, она видела свое тело, как бы плавая над ним сверху. В какой-то момент ее окружили «ужасные создания», которые разорвали ее на куски. А потом она оказалась в аду, где слышала крики боли.

«Злая сущность допрашивала меня, и это казалось вечностью», — вспоминает женщина.

Она говорит, что ответила, что была верующей и уговорила вернуть ее к жизни. Перед этим «сущности» показали Франсин всю ее жизнь, обратив внимание на ошибки, которые женщина совершила.

«Мне показали, как мое поведение причиняло боль другим, и я поняла, что мне нужно было больше любить других», — пояснила она.

После Франсин почувствовала покой и вернулась к жизни. Теперь она намерена исправить все свои прошлые ошибки.

Директор исследования реанимации и возвращения к жизни Медицинской школы Лангон в Нью-Йорке доктор Сэм Парниа рассказала, что подобные истории от пациентов — абсолютно нормальный феномен и он не говорит о существовании ада, рая или жизни после смерти. Как полагают ученые, мозг «сканирует сам себя» — это его техника выживания. Хотя галлюцинации при кислородном голодании в целом характерны, в случае с Франсин они могут объяснятся еще проще — ее клиническая смерть была связана с передозировкой наркотиками и женщина явно испытывает сильный стыд из-за этого, что и вылилось в пугающие образы.

Ранее мы рассказывали историю другой женщины, пережившей клиническую смерть. Она уверяет, что побывала в раю.