Привіт, друзі-українці! Сьогодні ми розпочинаємо подорож, щоб зробити ваші домівки затишними, екологічними та без газу. Я інженер-електрик, який захоплюється відновлюваними джерелами енергії, і я тут, щоб провести вас через процес підключення газового котла до батареї, а точніше, переходу на електричну систему опалення.

Чому саме електричне опалення?

Системи електричного опалення набувають все більшого поширення, і на те є свої причини. Зі значним зростанням цін на енергоресурси та бажанням зменшити залежність від традиційних видів палива, електроопалення стає дедалі привабливішим варіантом, передусім для тих, хто живе за межами центральної електромережі. Незалежно від того, чи споруджуєте ви новий будинок, чи розглядаєте можливість переходу з газового котла на електричний, ми допоможемо вам.

Крок 1: Попрощайтеся зі старою системою

Першим кроком на шляху до електрифікації є прощання зі старою системою опалення. Ось що вам потрібно зробити:

Демонтаж газового котла: Цим повинен займатися фахівець з газової безпеки. Він безпечно перекриє газову лінію, забезпечивши безпеку вашого будинку. Демонтаж масляної системи: Якщо ви переходите з масляного котла, попрощайтеся з системою подачі масла та старим масляним баком. Настав час їм піти на пенсію. Заповнення прогалин: Газові та масляні котли зазвичай мають димоходи для відведення газів назовні. Якщо їх видалити, у стінах і стелі можуть залишитися дірки. Ці прогалини потрібно заповнити та закрити. Конденсаційна труба: Якщо ваш котел новіший (після 2005 року), він, швидше за все, має конденсаційну трубу. Цю трубу потрібно безпечно перенаправити, коли ви встановлюєте електричний котел. Відповідальна утилізація: Не забудьте належним чином утилізувати старий котел та баки. Перевірте правила місцевої ради або веб-сайт для отримання інструкцій.

Крок 2: Встановлення електричного бойлера

Тепер давайте поговоримо про встановлення вашого блискучого нового електричного бойлера. Ось основні моменти, на які слід звернути увагу:

Електроживлення: Електроживлення вашого електрокотла має вирішальне значення. Котли потужністю до 12 кВт можуть підключатися до стандартної однофазної мережі 230 В. Більші котли (від 18 до 24 кВт) потребують трифазного живлення 400 В, яке зазвичай є у великих будинках. Підключення до електромережі: Цим повинен займатися компетентний електрик. Він визначить правильний розмір вимикача у вашому розподільчому щитку та використає відповідний кабель. Ізоляційний вимикач: Встановіть ізоляційний вимикач поруч з котлом. Це ваш квиток безпеки для відключення електроенергії під час технічного обслуговування.

Крок 3: Підключення до водопроводу

Підключення електричних котлів до водопроводу досить просте:

Схожі на газові/масляні: Електричні котли мають водопровідні з’єднання, подібні до газових або масляних котлів. Ви знайдете вхідні (зворотні) та вихідні (подавальні) труби для подачі холодної та гарячої води.

Електричні комбіновані бойлери:** Якщо ви встановлюєте електричний комбінований бойлер, то для підключення до водопровідного контуру гарячого водопостачання будуть передбачені труби подачі та повернення. Ці з’єднання відповідають тим, що ви знайдете на газовому або масляному котлі.

Відсутність додаткових модернізацій:** На відміну від теплових насосів, електричні котли не потребують модернізації труб та радіаторів. Ви можете залишити існуючу систему без змін, заощадивши кошти.

Крок 4: Контроль опалення

Хвилюєтесь через систему керування опаленням? Не хвилюйтеся! Більшість термостатів і регуляторів центрального опалення без проблем працюють з електричними котлами. Їх не потрібно змінювати.

Крок 5: Вибір правильного розміру котла

А тепер головне питання: Який розмір електричного бойлера вам потрібен? Ось зручне емпіричне правило:

Для котлів, що працюють лише на опалення, дозвольте 1,5 кВт на радіатор. Отже, якщо у вас 8 радіаторів, обирайте котел потужністю 12 кВт.

Враховуйте варіації: Пам’ятайте, що не всі радіатори однакові. Деякі з них потребують меншої теплової потужності. Уважно проаналізуйте свої потреби, щоб уникнути надмірної специфікації котла.

Гаряче водопостачання: Якщо ваш котел забезпечує гарячу воду для опалення та душу, додавання 3 кВт до необхідної потужності є звичайною практикою. Це надійний спосіб, але часто не є необхідним.

У двох словах

Перейти з газового котла на електричний простіше, ніж ви думаєте:

Безпечно демонтуйте та утилізуйте стару систему.

Не переоцінюйте свій котел, обирайте правильний розмір.

Залучіть компетентного електрика для підключення до електромережі.

Підключення до водопроводу схоже на підключення газових/масляних котлів.

Не потрібен димохід, не потрібне щорічне обслуговування.

І ось ви маєте його! Екологічне, безгазове рішення для опалення вашої оселі.

P.S. Слідкуйте за моїм блогом https://zi.ua/blogs/user_26431/kak-podklyuchit-gazovyy-kotel-k-akkumulyatoru_195199/, щоб дізнатись більше корисних порад!